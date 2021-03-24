Шок! Москвичка выпрыгнула из окна квартиры, спасаясь от пьяного мужа

Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с шокирующим инцидентом, когда женщине пришлось выпрыгнуть из окна квартиры, спасаясь от пьяного мужа. Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, ЧП произошло сегодня утром в доме в 1-м Кирпичном переулке.

«Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, стал угрожать своей жене и 14-летнему сыну. В результате, опасаясь угроз, женщина выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на втором этаже, а ребенок спустился по водосточной трубе. Женщине потребовалась медицинская помощь», – уточнили в столичной прокуратуре.

Предполагается, что в ходе проверки, проведение которой поручено Измайловской межрайонной прокуратуре, будут уставлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, своевременности действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия, а также исполнению отцом своих родительских обязанностей.

«По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – пояснили в ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 24.03.21

«Наши любители охоты из «Единой России» вносят поправку…» Госдума приняла новый «живодерский закон». / Минфин РФ создал модель убийства российской экономики. / Приговор без суда: Госдума одобрила законопроект о «юридической расправе» в Интернете. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»