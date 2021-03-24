«Все в пожарном режиме»: российской экономике не хватает системности

России не хватает единого центра для планирования и прогнозирования своего экономического развития. Об этом заявил проректор Института международного права и экономики им. Грибоедова, доктор юридических наук Алексей Автономов на конференции в Совете Федерации «Актуальные подходы к совершенствованию стратегии социально-экономического и пространственного развития Российской Федерации».

«Ни методически, ни организационно у нас единства планирования и прогнозирования не существует. Здесь необходимо с точки зрения институциональной продумать создание именно такого единого центра, который бы по государственному смотрел на развитие всей системы экономики и социальной жизни. Поскольку на сегодняшний день получается так, что бизнес, конечно, думает об оптимизации, а значит сокращении расходов, увеличении прибыли, это нормально. Но о социальном – должно думать государство», – считает Автономов.

По его мнению, без пересмотра приоритетов в России продолжится отток людей с огромных территорий, что негативно для государства, поскольку создает неустойчивость и перекосы. «Перемещение населения ведет, в том числе, и к неустойчивости всей социальной системы РФ. Системности, у нас нет комплексного подхода, поскольку нет системности в разработке этих вопросов», – подчеркнул эксперт.

Автономов считает, что вслед за созданием единого центра необходимо менять межбюджетные отношения. «Хорошо было бы стимулировать и осуществлять трансферты именно тем регионам, у которых есть четкое видение и четкий план по самостоятельному развитию. Причем обоснованный и включенный в общую систему развития РФ. Этого пока не происходит. Мы работаем в пожарном порядке и стараемся заливать огонь там, где он появился, нисколько не думая, что этот огонь может где-то появиться опять. Надо работать на опережение», – пояснил он.

Кроме того, эксперт обратил внимание, что, с точки зрения развития отраслей, не всегда увязаны государственные, социальные интересы и интересы бизнеса. «Мы стимулируем бизнес иногда в ущерб социальным программам. Иногда начинаем развивать социальные программы без всякой увязки с развитием бизнеса и экономики. Поэтому не удивительно, что бизнес является главным актором в регионах на сегодняшний день. И это жаль, что плохо видно местные органы власти. Бизнес привлекать сумели, но как бизнес включить в решение социальных проблем мы не очень себе представляем. Везде разные подходы, разные примеры, иногда чуть ли не силовые, как говорят, социальный рэкет тоже применяется. Но это не совсем то, что нам нужно с точки зрения системности подхода к развитию РФ и каждого отдельного региона, в частности», – заключил Автономов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 24.03.21

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