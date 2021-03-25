ЧП с падением футбольных ворот на ребенка: технический директор частной компании признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью

В Москве технический директор частной компании Дмитрий Некрасов признан виновным в обрушении футбольных ворот, в результате чего ребенок получил травмы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло 27 марта 2019 года на детской площадке в новой Москве. На 11-летнего ребенка упали детские футбольные интерактивные ворота, установленных коммерческой компанией. Он был госпитализирован и проходил лечение в стационаре больницы.

Следователи установили, что за безопасность предоставленной услуги отвечал Некрасов. Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).

В рамках расследования была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установила, что ребенку был причинен тяжкий вред. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 25.03.21

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