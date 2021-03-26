«Давайте примем эту очевидность»: минфин РФ предупредил о приближающемся «экономическом ударе»

Российскую экономику ждут сложные времена. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, выступая на банковском форуме в Москве. Он подчеркнул, реальные последствия коронавирусного кризиса еще не наступили, и посоветовал готовиться к новым реалиям.

«Макроэкономика сейчас является главным вопросом, который беспокоит всех, кто связан с процентными ставками», – сказал он.

Моисеев обратил внимание, что Центробанк уже обозначил во всех своих программных документах «нормализацию процентной политики», что для многих оказалось «холодным душем». «Что такое нормализация? Это ключевая ставка между 5-6%. Есть психологическое состояние – отрицание. Когда человек видит, что что-то будет, но не хочется в это верить. Колоссальное количество людей – как потребители, так и банки в течение этого года говорили, что ставка 4,25% – навсегда. Я признателен ЦБ, что ставка подросла, чтобы люди встряхнулись и увидели, что никто не шутит. Для многих это оказалось холодным душем – что это не просто слова на бумаге, а будет происходить. Давайте примем эту очевидность, что ставки будут расти – диапазон задан, во всех документах. Это то, что все должны понимать», – подчеркнул замглавы минфина РФ.

В то же время Моисеев отметил, рынок кредитования ждут непростые времена. «Вопросы могут развиваться драматично с кредитами, которые в прошлом году реструктурировались, по которым давали маленькие ставки. Сейчас мало того, что нужно будет начинать платить, так еще и по более высоким ставкам», – предупредил он.

«Все думали, что прошлый год будет очень тяжёлым. Но, как всегда, в кризис: либо вы сразу получаете удар, и потом живет спокойно, либо удар растягивается мерами, которые принимало правительство, но экономический фактор остается, никуда не девается. Последствия в любом случае останутся», – заключил Моисеев.

Как сообщал «Новый День», в середине января глава минфина РФ Антон Силуанов отмечал, что правительство готовится вернуться к «нормальной» бюджетной политике. «Была вынужденная необходимость. Отвечая на вопрос, что будет после такого смягчения, скажу, что надо выходить на нормальные рельсы и принципы, мы это сделаем в России. Конечно, в прошлом году пришлось несколько смягчить свою политику. Это абсолютно оправдано. Но постоянно так быть не может. Мы поставили себе задачу к 2022 году выйти на нормальную бюджетную политику. Россия наметила планы по нормализации бюджетной политики», – сказал он.

Стоит отметить, что ранее ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников допустил, что в 2021 году в России будет небольшой положительный «отскок» в экономике, но далее страну ждет «ловушка» 2022 года с дальнейшей стагнацией. «Она (ловушка) заключается в том, что мы восстанавливаемся в той же самой экономической структуре, как по поставу отраслей и их удельному весу, так и по самому главному – по совокупности условий ведения бизнеса и мотивации к инвестициям. И мы получаем отскок «дохлой кошки» в 2021-м, а, начиная с 2022-го, начинаем плавно сползать», – сказал он.

Как обращал внимание директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев, то, что выдается властями за устойчивость экономической системы и эффективное управление, является следствием структурных особенностей отечественной экономики.

Наравне с этим, в стране нарастает долговая нагрузка. Заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара, бывший заместитель министра экономического развития Алексей Ведев ранее предупредил, что Россия стоит на пороке кризиса плохих долгов. По мнению экономиста, ситуация с кредитованием в России уже выходит за рамки прогнозирования.

Москва, Александра Быстрицкая

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