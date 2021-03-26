«Выстрелил несколько раз»: в Москве мальчик получил ранения из пистолета

В Москве возбуждено уголовное дела по факту ранений малолетнего мальчика, которые он получил после выстрелов из травматического пистолета (ч. 1 ст. 118 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомств, вечером 25 марта в квартире жилого дома, расположенного на востоке Москвы, мужчина перезаряжал травматический пистолет, и в результате неосторожного обращения причинил несколько ранений своему 12-летнему сыну.

«Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение города, где у него диагностированы непроникающие ранения, его жизни ничего не угрожает, ему оказывается необходимая помощь», – уточнили в СКР.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. После получения необходимых медицинских документов будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 26.03.21

«Мировая война нового типа»: Кремль отверг обвинения Франции. / Туроператоры остались должны туристам 16 миллиардов рублей. / В правительстве РФ подготовили проект о продлении ценовых соглашений по сахару и подсолнечному маслу. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»