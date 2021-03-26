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Пятница, 26 марта 2021, 14:20 мск

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«Выстрелил несколько раз»: в Москве мальчик получил ранения из пистолета

В Москве возбуждено уголовное дела по факту ранений малолетнего мальчика, которые он получил после выстрелов из травматического пистолета (ч. 1 ст. 118 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомств, вечером 25 марта в квартире жилого дома, расположенного на востоке Москвы, мужчина перезаряжал травматический пистолет, и в результате неосторожного обращения причинил несколько ранений своему 12-летнему сыну.

«Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение города, где у него диагностированы непроникающие ранения, его жизни ничего не угрожает, ему оказывается необходимая помощь», – уточнили в СКР.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. После получения необходимых медицинских документов будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Москва, Светлана Антонова

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