российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 26 марта 2021, 15:36 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Терроризм: в Подмосковье «заминировали» все детские сады и школы

В Подмосковье неизвестные сообщили в экстренные службы о минировании всех школ и детских садов на территории региона. Проверкой информации занимаются сотрудники правоохранительных органов, передает РБК со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.

Источник издания в региональном ГУ МВД уточнил, что сообщения о минировании образовательных учреждений области приходили на электронную почту.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 26.03.21

Долговая нагрузка россиян достигла исторического рекорда: ЦБ готовит кредитные ограничения. / В российский паспорт хотят внести изменения. / «Это и есть настоящая агрессия»: в МИД РФ оценили заявление главы минобороны Великобритании. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

Пропаганда нацизма: возбуждено третье уголовное дело против матери девочки-маугли

Подмосковная девочка-маугли: СКР возбудил еще одно дело в отношении матери ребенка

Продавали зелье через Интернет: в Подмосковье ФСБ закрыла нарколабораторию

«Хлопок неизвестного происхождения»: в Химках произошел взрыв в многоэтажке

ЧП в Подмосковье: на спортивных сборах произошло массовое отравление детей

Крупный пожар в Подмосковье: сгорел автосервис и десятки машин

Суд вынес приговор соучастнику громкого убийства следователя Шишкиной

В Подмосковье мужчина зарезал женщину и троих детей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,