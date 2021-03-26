Терроризм: в Подмосковье «заминировали» все детские сады и школы

В Подмосковье неизвестные сообщили в экстренные службы о минировании всех школ и детских садов на территории региона. Проверкой информации занимаются сотрудники правоохранительных органов, передает РБК со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.

Источник издания в региональном ГУ МВД уточнил, что сообщения о минировании образовательных учреждений области приходили на электронную почту.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 26.03.21

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