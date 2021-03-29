МВД России создаст для мигрантов аналог «Госуслуг»

В России разрабатывается информационная платформа учета иностранных граждан. Как передает ТАСС со ссылкой на данные МВД, аналог «Госуслуг» будет запущен в течение ближайших двух лет.

Как сообщается, цифровой профиль будет содержать информацию о правовом статусе иностранного гражданина, его биометрические данные и пользоваться информационными сервисами, в том числе рассылкой о необходимости вовремя покинуть страну.

«Планом мероприятий по реализации в 2020-2022 годах Концепции государственной миграционной политики предусмотрены работы по созданию информационной структуры, в том числе включающей единую информационную платформу, содержащую данные об иностранном гражданине с возможностью хранения цифрового профиля», – отметил источник агентства.

Создание платформы идет в рамках совместной работы Минцифры и МВД.

Напомним, ранее стало известно, что МВД разработало законопроект, предусматривающий создание двух цифровых реестров – для иностранных граждан и для их работодателей. Компании, которые нанимают иностранную рабочую силу, должны будут в обязательном порядке регистрироваться в системе.

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе Государственная дума ратифицировала устав Международной организации по миграции.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 29.03.21

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