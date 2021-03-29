ЧП в Москве: ребенок чуть не погиб в бассейне – СКР организовал проверку

В Москве ребенок едва не утонул в бассейне. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка

Известно, что ЧП произошло накануне в спортивном комплексе на Можайском шоссе. Ребёнок начал захлёбываться водой, тренеры незамедлительно извлекли его из бассейна. Он был доставлен для обследования в одну из городских больниц. Отмечается, что мама малолетнего также находилась в комплексе.

Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уточняет «РенТВ», пострадавшая – трехлетняя девочка. При этом, по версии канала, ребенка из воды достала именно мать.

«Это была тренировка. У тренера было трое детей примерно от трех лет. Моей дочери 3 и месяц сегодня исполнилось. Другие двое девочек постарше были. Он с ними занимался, я наблюдала. Я ему сделала пару замечаний о том, что он не обращает внимания на моего ребенка <…> Когда я разговаривала с (старшей) дочерью по телефону, я слышу, что зовут Софию, а ее найти не могут. Я бросаю трубку, заглядываю в бассейн: она уже как поплавок лежит. Я сама ее достаю из этого бассейна и зову на помощь. Люди стоят в стороне, все смотрят, наблюдают, что я делаю. Потом проходит, может быть, минуты две, подбежал тренер, стал оказывать помощь. Ребенок лежал бездыханный, синего цвета», – заявила женщина.

Сообщается, что одна из сотрудниц центра сделала малышке искусственное дыхание. В больнице ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам матери, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в минувшее воскресенье 50-летняя женщина скончалась в одном из фитнес-клубов на Ленинградском шоссе, потеряв сознание в бассейне.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 29.03.21

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