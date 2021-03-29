Сменили паспорта и скрывались 17 лет: в Подмосковье супружеской паре предъявлено обвинение в двойном убийстве

В Подмосковье супружеская пара предстанет пред судом за убийство двух человек 17 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, преступления были совершены в августе 2004 года. Подозреваемые решили убить знакомую «на почве ревности». Они взяли своих работников в сообщники, распределили между собой роли и приготовили в качестве орудия – нож. Сообщники назначили жертве встречу, на которую она пришла вместе с мужем. В итоге злоумышленники зарезали ее и сбросили тело в реку, а затем был убит и ее супруг.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 33 п. «ж» ч. 2 ст. 105, п. «к» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167 УК РФ («Организации убийства группой лиц и убийстве, с целью сокрытия другого преступления, умышленное уничтожение имущества»).

Правоохранительным органам удалось задержать только одного из исполнителей. Он уже отбыл наказание в виде 15 лет лишения свободы. Организаторы и один из исполнителей скрылись, после чего были объявлены в федеральный розыск.

Выяснилось, что обвиняемые поменяли себе и детям паспорта, изменив даже возраст. Они останавливались в разных регионах, но были задержаны на территории Подмосковья. В настоящий момент подозреваемые допрошены, а соучастник, отбывший наказание, опознал их как организаторов. Назначено проведение генетической экспертизы. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как уточняет «Российская газета», злоумышленники, являясь гражданами России, получили удостоверяющие личность документы в одном из зарубежных государств, при этом изменив персональные данные, в том числе имена и даты рождения. В 2012 году супружеская чета повторно получила российское гражданство, предоставив уже новые документы.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 29.03.21

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