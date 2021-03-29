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Понедельник, 29 марта 2021, 19:59 мск

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Миллионер Багдасаров погиб под колесами поезда метро

В столичном метро погиб председатель совета директоров компании «Алсико» Валерий Багдасаров, передает «5 канал».

72-летний бизнесмен оказался на рельсах на станции «Дмитровская» в момент прибытия поезда. Машинист применил экстренное торможение, но спасти пострадавшего не удалось. «Мужчине буквально отрубило голову колесами поезда. Шансов выжить в таких обстоятельствах у него не было», – передает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным телеканала, при бизнесмене была предсмертная записка, но ее содержание не раскрывается, как и другие детали следствия.

Инцидент произошел 21 марта, но личность погибшего была установлена только сейчас.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 29.03.21

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