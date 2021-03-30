Пригожин поможет Навальному найти мошенников-владельцев канала «Навальный Live»

Предприниматель Евгений Пригожин обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку и выяснить личность ведущего YouTube-канала «Навальный Live». СМИ сообщают, что бизнесмен отозвал в суде исковое заявление к Алексею Навальному. Ранее адвокаты блогера утверждали, что их доверитель никак не связан с данным YouTube-каналом.

Люблинский районный суд рассмотрел иск предпринимателя к основателю ФБК (иноагент) и Владимиру Милову сегодня, 30 марта. Их оскорбительные высказывания, порочащие честь и деловую репутацию Пригожина, были распространены на вышеуказанном канале. Заседание перенесено на 12 апреля.

Пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что Пригожин готов помочь Навальному выяснить, кто и в каких целях использует его имя, а также распространяет ложную информацию на канале.

По мнению бизнесмена, Владимир Милов, являющийся автором оскорбительного видеоролика, несет полную ответственность за клевету. Именно он разместил материал на канале.

«Кто является владельцем канала «Навальный Live», будут разбираться правоохранительные органы. Но не исключено, что контролируют Навального и занимаются YouTube-каналом, возможно, даже не спецслужбы США, а вездесущий старикашка Байден или его сын», – отметил Пригожин.

В начале марта 2021 года суд удовлетворил часть исковых требований Пригожина, обязав Навального выплатить компенсацию морального вреда в размере полумиллиона рублей и госпошлину.

Соратник блогера Милов тем временем обещает повторить свои оскорбления в суде, однако на заседания по иску Пригожина не является.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 30.03.21

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