ЧП в Подмосковье: мужчина взял заложников и забаррикадировался в доме

Сегодня в Подмосковье житель коттеджного поселка Вешки близ подмосковных Мытищ забаррикадировался в доме, открыв стрельбу по проходим. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники, на место ЧП стянуты сотрудники правоохранительных органов.

Сообщается, что мужчину уговорили отпустить внука и дочь. В доме со стрелком может оставаться ее гражданский муж.

По предварительным данным, мужчина увлекается охотой, у него в доме арсенал оружия. Требований он не выдвигал.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 30.03.21

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