Отказ от доллара вернет в Россию «черный рынок» валюты – прогноз экономиста из США

В России отказ от доллара приведет к созданию нового черного рынка. Такое мнение высказал экономический обозреватель из США Грег Вайнер на пресс-конференции в Москве, комментируя высказывания российских экономистов, общественных и государственных деятелей о перспективах отказа РФ от использования национальной валюты США.

«Во-первых, хотелось бы сказать, чтобы такими вещами желательно занимались финансисты и экономисты. Когда министр иностранных дел России, не знаю, насколько МИД РФ занимается финансами, делает заявление об отказе России от доллара и делает это на территории крупнейшего торговца долларом в мире – Китая, это ошарашивает», – сказал Вайнер.

По мнению экономиста, заявления об отказе от доллара могут напугать россиян. «Отказ от доллара вообще штука странная. Это только можно напугать собственное население, у которого 120 миллиардов долларов наличных. И как этим людям объявить, что их страна больше не торгует долларами и отказывается от него, это фантастика», – подчеркнул он.

Кроме того, американский эксперт привел аргументы, ссылаясь на данные развития мировой экономики. «Как минимум 40% мировых расчетов идут в долларах. 63% акций на мировые биржи номинированы в долларах. Я не знаю сколько триллионов долларов сейчас крутится в мире, но цифры от 2,5 до 4 трлн – это деньги, которые в мировом обороте в долларах», – пояснил экономист.

«Я понимаю Россию, которая под санкциями, и которая хочет из-под них выйти и так далее. Но отказ от доллара – это не выход из-под санкций. Наоборот, это создание нового черного рынка, снова появится незаконный оборот долларов, нелегальный курс рубля», – подытожил Вайнер.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 30.03.21

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