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Вторник, 30 марта 2021, 15:36 мск

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В Подмосковье задержан мужчина, взявший в заложники своих родственников

Мытищинский стрелок, который сегодня утром взял в заложники своих родственников, задержан, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По его словам, при проведении спецоперации никто не пострадал.

Ранее стало известно, что житель поселки Вешки открыл стрельбу по прохожим из окна собственного дома, и удерживал трех заложников – двух взрослых и ребенка.

По словам начальника пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяны Петровой, мужчина 1960 года рождения открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты в полицейских, которые проверяли его на причастность к незаконному обороту оружия.

По данным информированного источника «Интерфакса», мужчина в прошлом мог иметь отношение к двум частным охранным предприятиям и иметь большой арсенал незарегистрированного оружия.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / ЧП в Подмосковье

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