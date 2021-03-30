Оказал ожесточенное сопротивление: новые подробности о задержании «мытищинского стрелка»

Житель Подмосковья, взявший в заложники членов своей семьи, открыл стрельбу по полицейским при задержании, оказывает сопротивление и, возможно, поджег склад с оружием, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«При попытке задержания мужчина оказал ожесточенное сопротивление. Он заблокировался на этаже и начал отстреливаться», – сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, стрелок поджег собственный склад с нелегальным оружием, после чего было два хлопка, похожих на взрыв гранаты.

По уточненным данным, ЧП произошло после того, как сегодня утром сотрудники ФСБ и МВД пришли в частный дом в поселке Вешки близ Мытищ «для проверки поступившей информации о незаконном хранении оружия хозяином домовладения». В ответ 61-летний владелец дома, не пустив силовиков в дом, открыл по ним стрельбу из автоматического оружия, а также в них бросил две гранаты. При этом у него в заложниках отказались члены его семьи – дочь, ее гражданский муж и внук.

Представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий уточнила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

По предварительным данным ведомства, никто не пострадал, «в настоящее время в доме мужчина находится один». Он до сих пор не задержан.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 30.03.21

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