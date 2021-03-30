Это неизбежно: Россию ожидает дальнейший рост инфляции

Россию и остальной мир ожидает неизбежный рост инфляции. Такое мнение высказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов на пресс-конференции в Москве.

«Байден будет вливать новые и новые триллионы, и мы будем наблюдать дальнейший рост цен на нефть, на зерно, на множество товаров», – прогнозирует он.

На этом фоне у Колташова много вопросов к российским минфину и Центробанку. «Отказ от доллара, прежде всего, от резервирования и от фиксации прибыли. Да, вы можете получать выручку в долларах, но вы должны перестать поддерживать доллар. Вы должны скидывать эту выручку, не резервировать. Поэтому я говорю, что есть большие вопросы к Центральному банку, к министерству финансов, что они там не высказываются. Ну они такие очень архаичные, либеральные экономисты, которые не понимают, что сейчас происходит и что будет происходить, на мой взгляд. Россия может выиграть и выиграет, если мы будем уменьшать свою привязку к доллару», – пояснил экономист.

«Обычные люди хотят иметь низкую инфляцию в рублях… Скупая доллары, резервируя доллары мы переносим себе американскую инфляцию. И эта инфляция будет возрастать в ближайшие годы. Стремительно возрастать. Уже сейчас мы наблюдаем инфляцию долларовых активов, товарных активов, и это то подталкивает не обычных людей, а подталкивает руководство страны, подталкивает многие страны к тому, чтобы мы отошли от резервирования в долларах. И от фиксации прибыли в долларах», – отметил Колташов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 30.03.21

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