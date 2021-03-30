ЧП со стрелком в Подмосковье: начали стрелять из гранатометов

Сотрудники Росгвардии применили гранатомет при штурме дома Владимира Барданова, который забаррикадировался в своем коттедже в поселке Новые Вешки и ведет огонь по силовикам, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Бойцы Росгвардии несколько раз выстрелили из гранатомета по дому, где, предположительно, находится Барданов. Огонь из него велся по окнам дома», – сказал собеседник агентства.

По данным ТАСС, речь идет о Владимире Барданове 1960 года рождения, который является генеральным директором фирмы по оптово-розничной торговле и строительству. Первоначально полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок, Барданов в это время начал стрелять из окна из автоматического оружия и бросил две гранаты.

Затем мужчина, взяв в заложники внука, свою дочь и ее гражданского мужа, оказал ожесточенное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, устроив взрыв, в результате чего начался пожар, во время которого произошло несколько взрывов.

Как сообщается, в ходе спецоперации был ранен в ногу один спецназовец. Его жизни ничего не угрожает.

В отношении Барданова велось несколько исполнительных производств, в том числе по налоговым долгам на 148 тысяч рублей. Источник в правоохранительных органах сообщил, что пенсионер, устроивший стрельбу, возможно, был ранее судим.

Сейчас поселок оцеплен, туда стянуты силы полиции и Росгвардии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы по сотрудникам ФСБ и МВД.

Стрелявшему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Очевидец событий, слова которого приводит ТАСС, рассказал, что открывший стрельбу держит на дачном участке личный зоопарк с тиграми, медведем, рысью.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.03.21

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