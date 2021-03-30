Стрелок из Мытищ предположительно погиб: спецоперация по его задержанию завершена

В подмосковном поселке Новые Вешки местный житель, устроивший стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, предположительно погиб в горящем доме, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Когда в доме начался пожар, ему было предложено сдаться. Он отказался выходить, остался в горящей части дома. Предварительно, погиб», – цитирует агентство своего собеседника.

Источник уточнил, что стрелявший сам поджег арсенал оружия с боеприпасами, что привело к пожару, который охватил верхний этаж, где находился злоумышленник. По его словам, пожар никто не тушит, так как в доме могут находиться взрывчатые вещества и гранаты, что может угрожать жизни пожарных. После того, как огонь потухнет, в коттедже начнет работать оперативно-следственная группа.

Отмечается, что часть силовиков, принимавших участие в спецоперации по задержанию мужчины, уезжает, оцепление частично снято. Спецоперация продолжалась более девяти часов.

По данным ТАСС, речь идет о Владимире Барданове 1960 года рождения, который является генеральным директором фирмы по оптово-розничной торговле и строительству. Первоначально полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок, Барданов в это время начал стрелять из окна из автоматического оружия и бросил две гранаты.

Затем мужчина, взяв в заложники внука, свою дочь и ее гражданского мужа, оказал ожесточенное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, устроив взрыв, в результате чего начался пожар, во время которого произошло несколько взрывов.

Как сообщается, в ходе спецоперации был ранен в ногу один спецназовец. Его жизни ничего не угрожает.

В отношении Барданова велось несколько исполнительных производств, в том числе по налоговым долгам на 148 тысяч рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.03.21

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