Проблемы с кредитами и законом: мытищинский стрелок официально владел оружием

Житель Подмосковья Владимир Барданов, который накануне устроил стрельбу в полицейских в подмосковных Вешках и затем был найден мертвым, имел несколько судимостей, но при этом официально владел несколькими видами оружия, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его данным, на погибшего официально зарегистрировано шесть единиц оружия – пять нарезных и одно травматическое. Среди них охотничьи карабины МА-136, Anschutz и Blaser Р93, охотничье ружьё МЦ-109, охотничья винтовка с нарезным стволом, а также пистолет Grand Power T10 (травматический).

Также Барданов значится владельцем мотоциклов Harley-Davidson FХS ВSЕ, BMW К1300S, Kawasaki ZХ 1400F, Triumph Bonneville Т100, BMW R1200GS Adventure. «На него также зарегистрированы два автомобиля Infiniti QX80 и QX56», – сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что у Барданова были проблемы с законом и кредиторами. «У него было несколько судимостей по уголовным делам. Несколько раз он также был объявлен в федеральный розыск как скрывшийся от следствия. Он был в «черных» списках нескольких кредитных организаций, часто получал отказы по выдаче кредитов», – уточнил источник.

Как сообщалось ранее, накануне после стрельбы Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконного хранения огнестрельного оружия и взрывных устройств (ст. 317 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

В подмосковном главке СКР уточнили, что утром 30 марта сотрудники правоохранительных органов пришли в частный дом Вешках для проверки, поступившей информации о незаконном хранении оружия. В результате 61-летний владелец дома, не пустив сотрудников во внутрь помещения, произвел в них из огнестрельного автоматического оружия многократные выстрелы, после чего бросил в их сторону две ручные гранаты, одна из которых взорвалась.

Силовики укрылись от выстрелов и взрыва ручной гранаты. После этого мужчина забаррикадировался в доме на 3-м этаже и продолжил стрелять. Во время штурма ранение в ногу получил сотрудник одного из подразделений Росгвардии.

В ходе спецоперации в домовладении произошел пожар. После ликвидации возгорания сотрудниками Пожарной части-17 при разборе завалов на 3-м этаже дома были обнаружены человеческие останки.

«В настоящее время место происшествия оцеплено. После осмотра помещений специалистом взрывотехнком, к осмотру приступят криминалисты и следователи ГСУ СК России по Московской области. Планируется назначение генетической, пожарно-технической, взрыва-технической, баллистической и других экспертиз. Будут проведены допросы и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов, совершенных преступлений», – говорится в сообщении ведомства.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 31.03.21

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