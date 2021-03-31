российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 31 марта 2021, 11:07 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Совет Федерации одобрил: наркотическое опьянение теперь не говорит о причастности к наркосбыту

Фото РИА «Новый День»

В России факт, что человек находится в состоянии наркотического опьянения, не может быть основанием для его причастности к наркосбыту. Соответствующий закон одобрен в Совете Федерации РФ.

Документ первоначально был отклонен в декабре 2020 года. По мнению сенаторов, в предыдущей редакции закон мог нанести урон антинаркотической борьбе. Была создана согласительная комиссия, которая внесла уточнения, что «сам факт нахождения лица в состоянии наркотического опьянения или обнаружения в теле человека наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в отсутствие достаточных данных, указывающих на факт их передачи», не может служить основанием для возбуждения уголовных дел о преступлениях по статьям 228. 1 и 228. 4 УК РФ.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 31.03.21

В Италии задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России. / Россельхознадзор заявил об интересе иностранцев к вакцине от Covid-19 для животных. / Проблемы с кредитами и законом: мытищинский стрелок официально владел оружием. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Совет Федерации

Властям предложили контролировать алгоритмы рекомендаций в интернете

«Все в пожарном режиме»: российской экономике не хватает системности

Кризис «ручного управления»: эксперт оценил перспективы региональной экономической политики

Экс-госсекретарь Союзного государства станет сенатором

Сенатор: Болонская система образования выпускает недоспециалистов

Вопрос на $10 млрд: СовФед поддержал продление срока кредита для Белоруссии

Совет Федерации одобрил назначение Косачева и Карасина

СМИ анонсировали перестановки в Совете Федерации

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Политика, Россия, Совет Федерации,