Совет Федерации одобрил: наркотическое опьянение теперь не говорит о причастности к наркосбыту

В России факт, что человек находится в состоянии наркотического опьянения, не может быть основанием для его причастности к наркосбыту. Соответствующий закон одобрен в Совете Федерации РФ.

Документ первоначально был отклонен в декабре 2020 года. По мнению сенаторов, в предыдущей редакции закон мог нанести урон антинаркотической борьбе. Была создана согласительная комиссия, которая внесла уточнения, что «сам факт нахождения лица в состоянии наркотического опьянения или обнаружения в теле человека наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в отсутствие достаточных данных, указывающих на факт их передачи», не может служить основанием для возбуждения уголовных дел о преступлениях по статьям 228. 1 и 228. 4 УК РФ.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 31.03.21

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