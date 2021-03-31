Новый скандал в КПРФ: главе московского горкома компартии грозит прокурорская проверка

В КПРФ разгорается очередной скандал: депутат Мосгордумы Дмитрий Локтев, исключенный из компартии, обратился в прокуратуру с требованием проверить деятельность руководства столичного отделения КПРФ, в частности, депутата Госдумы Валерия Рашкина на предмет коррупционных злоупотреблений. По мнению Локтева, руководство горкома могло присваивать средства, выделяемые на оплату труда помощников депутатов, пишет RussianRT.com

Издание отмечает, что это не единственный за последнее время скандал в столичном отделении КПРФ. До этого Локтева исключили из КПРФ и фракции коммунистов в Мосгордуме. Ранее под «репрессии» попала его коллега по столичному парламенту Елена Шувалова, которая также поднимала неудобные вопросы. По мнению экспертов, подобные случаи отталкивают от партии потенциальных сторонников в преддверии выборов в Госдуму.

Как следует из заявления Локтева, до своего исключения из фракции он и ещё один депутат-коммунист, Елена Шувалова, потребовали предоставить им Положение о фракции КПРФ в Мосгордуме. По его словам, документ долгое время «скрывали» от парламентариев. «Прочитав полученный «документ», я был возмущён наличием в нём, по моему мнению, ряда противозаконных пунктов», – пояснил Локтев на своей странице в «Фейсбуке».

Политик особо обратил внимание на пункт, согласно которому, по его словам, от депутатов, не получающих зарплату, требуется «укреплять материальную базу Московского отделения КПРФ». «По данному факту сделал обращение в прокуратуру г. Москвы», – пояснил он.

В комментарии RT политик также пояснил, что требование «укреплять материальную базу» является завуалированной основой для коррупционной схемы. Локтев напомнил, что в регламенте столичного парламента, законе о Московской городской думе и других нормативных документах уже прописан статус депутата. И задачи заниматься укреплением материальной базы региональных отделений партий там не содержится.

«Но по указаниям Валерия Рашкина кандидаты, выдвигающиеся в Мосгордуму по одномандатным округам, обязаны были «отдать» в горком две ставки государственных помощников. Фактически они не будут выполнять свои обязанности, а будут работать в горкоме КПРФ. А также половина фонда премий должна отдаваться в фонд Московской городской организации КПРФ. Это схема по выведению бюджетных средств из бюджета города Москвы в пользу Московской городской организации КПРФ», – подчеркнул он.

«Авторитарная организация»

Именно несогласие «отдать» ставки помощников стало причиной его исключения из фракции, уверен Локтев. Хотя по официальной версии руководства КПРФ, Локтев, как и ранее Шувалова, якобы не выполняли предвыборный меморандум МГК КПРФ.

Сами депутаты считают, что настоящая причина враждебности со стороны московского руководства КПРФ далека от декларируемой. Как ранее отмечала Шувалова на своей странице в Facebook, при исключении её обвинили также в невыполнении обязательств по оформлению направляемых партией кандидатур помощников и по уплате партийного максимума. Речь идёт о ежемесячных взносах, отчисляемых в фонд материальной поддержки регионального отделения КПРФ.

«Направляемые мне кандидатуры помощников сразу заявляли, что в Мосгордуме работать не будут, с обращениями граждан работать не умеют. Я достаточно юридически грамотный человек, чтобы понять, что это провокация», – подчеркнула Шувалова.

Она также напомнила, что не получает зарплату в Мосгордуме, поэтому не может делать отчисления, в отличие от самого Рашкина. При этом доказать свою правоту на внутрипартийном уровне оказалось невозможно, констатировал в беседе с RT Локтев.

«К сожалению, нет механизмов отстаивания своей позиции внутри столичного отделения. Потому что всё руководство находится под контролем Рашкина. Формально органы апелляции есть, но в действительности они работают ещё хуже, чем российские суды. Если Рашкин захотел, чтобы человека не было в партии, его не будет. У нас серьёзная авторитарная организация. Именно авторитарная, в которой принципы демократического централизма чисто формальны», – констатировал депутат.

По мнению Локтева, руководство КПРФ на федеральном уровне не обращает внимания на ситуацию в московском отделении. «Московская организация КПРФ испытывает огромный отток сторонников, не только старых, но и молодёжи. Почти вся молодёжь ушла, не имея выхода для своих политических амбиций. Сейчас КПРФ испытывает сильнейший кризис. Доверие к партии начинает падать, потому что, когда ты оппозиционер, нужно быть последовательным в своих действиях», – считает политик.

По мнению директора Центра политического анализа Павла Данилина, история Локтева и Шуваловой действительно показательна для столичного отделения КПРФ, которое подвергается регулярным «чисткам». «Теоретически в Москве на оппозиционности можно было бы делать хайп. Это Рашкин, собственно, и пытается делать. Но при этом он нарушает все правила политического общежития и создаёт проблемы КПРФ», – пояснил эксперт.

Партия теряет сторонников

Как считают политологи, у КПРФ есть сложности и на федеральном уровне, о чем может свидетельствовать отказ журналиста и политика Максим Шевченко выдвигаться от компартии на предстоящих выборах в Госдуму. Он также покинул пост главы фракции КПРФ в заксобрании Владимирской области. Шевченко объяснил, что это связано с его планами идти на выборы в Госдуму в качестве самовыдвиженца.

Ранее журналист объявлял, что намерен баллотироваться в думу по 208-му одномандатному округу в Москве. КПРФ же планирует выдвинуть от этого округа руководителя аппарата фракции в Госдуме Нину Останину.

Комментируя эту ситуацию, директор Центра политического анализа обратил внимание, что 208-й одномандатный округ Москвы, как правило, становится предметом высокой конкуренции между оппозиционными политиками. «Но обычно там побеждает Николай Гончар («Единая Россия»), потому что он очень хорошо работает», – пояснил Данилин.

Предварительный список кандидатов, рекомендованных к выдвижению по одномандатным округам Москвы на выборах 2021 года, был утверждён делегатами столичной конференции КПРФ в середине марта. Окончательный перечень выдвиженцев будет утверждён в июне на партийном съезде.

По мнению Шевченко, решение выдвинуться на выборах самостоятельно не должно испортить его отношения с КПРФ. «Мне кажется, что в ходе политического процесса мы можем решить многие вопросы. Я всегда готов к диалогу, но не готов к манипуляциям и закулисному сговору», – заявил он.

Подковерные договоренности

Как отмечает RT, о негласных сговорах в столичном отделении КПРФ заявили также коммунисты из красногвардейского отделения партии в Москве. Первичные партийные организации выступили с обращением к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. Авторы документа напомнили, что накануне выборов партийные организации провели работу по отбору и рекомендации достойных кандидатов. Большинство членов местного отделения КПРФ выступали за кандидатуру Николая Сергеева. Однако секретарь горкома Валерий Рашкин отклонил это предложение и представил никому не известную кандидатуру некого В.В. Петрова.

В письме отмечается, что единственным «положительным» качеством предлагаемого сверху кандидата является наличие у него денег.

В комментариях к публикации Александры Богомольниковой в «Фейсбуке», где было сообщалось об обращении к Зюганову, пользователи заявили о похожих случаях в других округах Москвы.

«Нам на 204-й округ тоже ставят Тимченко, который уже дважды выбирался и с треском проиграл. Никто не хочет его поддерживать, но он очень дружен с Рашкиным. Оказывается, этого достаточно», – отметила в комментарии Юлия Томилина.

Руководство КПРФ не стало публично поддерживать обращение коммунистов. Как заявил пресс-секретарь партии Александр Ющенко, говорить о кандидатах пока нет оснований, поскольку окончательно они будут утверждены после объявления выборов. Также Ющенко раскритиковал действия Богомольниковой. «На мой взгляд, все внутренние партийные дискуссии не совсем корректно выкладывать в публичное пространство, а потом выводить это на обсуждение, в том числе в СМИ», – заявил он.

В итоге на Богомольникову ополчились и другие однопартийцы. Она сообщила, что в красногвардейском райкоме был даже проведён разбор её поступка. «Мужчины, состоящие в партии, накинулись на меня с обвинениями в том, что я глупая маленькая девочка, которая вообще не разбирается в том, что она делает. Также этими самыми мужчинами активно выставлялся на совещании вопрос о порицании меня за сие поведение», – пояснила Богомольникова.

По мнению Данилина, к осенним выборам столичное отделение КПРФ, возможно, и сгладит последствия громких скандалов в своих рядах. «Однако после каждого такого случая Московское отделение КПРФ становится слабее. От него откалываются сторонники. В преддверии выборов подобные скандалы невыгодны для КПРФ», – подчеркнул директор Центра политического анализа.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 31.03.21

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