«Продавец губернаторов»: в Москве завершено расследование дела о покушении на крупное мошенничество

Столичный главк Следственного комитета сообщил о завершении расследования уголовного дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении Виктора Нечаева, который обвиняется в «продаже» поста губернатора за 35 млн евро.
По данным следствия, Нечаев в период с мая по июнь 2020 года получил информацию о желании одного из знакомых занять должность губернатора субъекта РФ, после чего принял решение о хищении его денежных средств. «За денежное вознаграждение в размере 35 млн евро обвиняемый обещал оказать полное содействие в назначении потерпевшего на должность, в действительности такой возможности он не имел, и выполнять принятые на себя обязательства не намеревался», – пояснили в ведомстве.
Нечаев был задержан при получении первой части требуемой суммы. В ходе предварительного следствия фигурант признал вину в содеянном.
В СКР также уточнили, что ранее Нечаев уже был осужден за совершение аналогичного преступления.
Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 31.03.21
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