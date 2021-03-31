«Зачем создаете напряжение в отрасли?» Матвиенко выступила с критикой в адрес чиновников правительства РФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вновь выступила с критикой чиновников правительства РФ. Выступая сегодня на правительственном часе министерства сельского хозяйства РФ на пленарном заседании верхней палаты парламента, Матвиенко подчеркнула, что «государство не должно быть рейдером».

«Это очень плохая практика, мы много раз об этом говорили. Идет закон, мы с нуля как Палата регионов проработали в первом чтении и согласовали. И во втором чтении принимается версия, которая уже другая… Ведь по сути речь идет о том, что государство не должно быть рейдером. Инвестор вложил деньги, выполнил все условия, все платит налоги и так далее, ему на определенном этапе говорят свободен, вставай в очередь как все. Вот должна быть преемственность в политике. Надо конкурсы объявлять, надо бюджет пополнять, но надо условия внятные, понятные, стабильные для всех участников этого процесса», – заявила Матвиенко, вызвав аплодисменты сенаторов.

Поводом к заявлению стал законопроект о проведении электронных торгов по распределению участков для рыболовства. По мнению сенаторов, профильное федеральное агентство при министерстве сельского хозяйства РФ занимает «пассивную позицию» в этом вопросе. «Если надо в законе прописать, чтоб все понимали одинаково, а не можно было трактовать кому-то так, кому-то так, это вызывает тревогу, ее надо снимать. Зачем создаете напряжение в отрасли? Должен быть государственный подход, но не учитывать мнение участников процесса, это абсолютно неправильно», – подчеркнула спикер Совета Федерации.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 31.03.21

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