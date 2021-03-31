Кудрин раскритиковал систему господдержки в России: каждый пятый, живущий за чертой бедности, не получает помощь

Более 20% живущих за чертой бедности россиян не охвачены ни одной из существующих мер социальной поддержки. Об этом сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин на пленарном заседании Совета Федерации.

«Наш анализ программ по борьбе с бедностью показал, что остаются неохваченными господдержкой категории граждан и более 20% граждан не подпадают ни под какие формы поддержки, хотя находятся по уровню жизни ниже прожиточного минимума», – заявил Кудрин.

По данным Счетной палаты, в прошлом году благодаря пособиям на детей в рамках антикризисных мер удалось снизить риск роста бедности. «Если бы не было этих мер, то примерно на 2% величина бедности в процентном отношении к населению была бы выше», – считает Кудрин.

Глава Счетной палаты также напомнил о цели, которую поставил президент РФ, – к 2030 году снизить уровень бедности с 13,2% до 6,6% населения.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 31.03.21

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