Счетная палата: российские регионы теряют финансовую самостоятельность

В России снижается финансовая самостоятельность регионов. Об этом сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин на пленарном заседании Совета Федерации.

«Мы увеличиваем дотации субъектам Федерации, в том числе связанные и с антикризисными мерами, в том числе связанные с национальными проектами. У нас общий объем поддержки субъектов РФ даже вырос существенно. Но это связанная помощь, окрашенная. А самостоятельность субъектов снижается в части тех ресурсов, которыми они могут свободно распоряжаться, и покрытия полномочий субъектов Российской Федерации, на наш взгляд, недостаточно. Нам надо увеличивать ту долю ресурсов, которыми субъекты РФ будут распоряжаться самостоятельно», – сообщил Кудрин, называя это главной тенденцией несколько лет.

В то же время, по данным Счетной палаты, есть вопросы, которые относятся к особенностям регионов. Речь идет о низкой финансовой дисциплине и недостаточном качестве прогнозирования и планирования.

«Придется в ближайшие два-три года в работе с субъектами уделять внимание вопросам долга. Неправильно, когда текущие расходы погашают за счет заимствований. Это значит, они должны накапливаться непрерывно, и нет перспективы их снижения», – заключил Кудрин.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 31.03.21

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