ЭКО как способ решения демографического кризиса: Счетная палата вскрыла проблемы

Счетная палата России первоначально недооценила значимость ЭКО в решении демографической проблемы, но при проверке выявила, что пациенты оплачивают часть процедур из собственного кармана. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на пленарном заседании Совета Федерации.

«Когда мы планировали эту проверку, я недооценивал значимости, которую имеет это для многих семей, в том числе и для решения демографических проблем», – признался Кудрин.

По его словам, по результатам проверки выяснилось, что в отдельных случаях ждать процедуры приходится полтора года. «Объясняется это недостаточным количеством запланированных процедур, отсутствием требований к ведению единого листа ожидания, некорректным распределением объемов медицинской помощи между медучреждениями, в том числе и высокие сопутствующие расходы граждан. Потому что по тем услугам, которые не оплачиваются ФОМС, гражданам приходится доплачивать по 200 тысяч и больше рублей», – сообщил Кудрин.

Счетная палата направила в Минздрав РФ свои предложения по улучшению работы в этой сфере. «Сейчас вот этими материалами с нашими рекомендациями мы продолжаем работать, и не снимем их с нашего учета», – заключил Кудрин.

Москва, Мария Соколова

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