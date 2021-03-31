Совет Федерации утвердил закон: за реабилитацию нацизма грозит до 5 лет

Совет Федерации поддержал ужесточение наказания за реабилитацию нацизма в Интернете и за распространение ложных сведений о ветеранах, унижение их чести и достоинства. Сегодня на пленарном заседании сенаторы одобрили пакет законов с поправками в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях – теперь за эти нарушения будет грозить максимальный штраф до 5 миллионов рублей или пять лет лишения свободы.

Кроме того, за публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной, будет грозить штраф до 3 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет, либо принудительные работы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В принятых поправках также прописано, что если подобное нарушение будет совершено с использованием служебного положения, одним или группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ или Интернета, то наказание будет еще более жестким. В этом случае штраф может вырасти до 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до пяти лет. Нарушителю также грозят принудительные работы на пять лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок, либо лишение свободы на пять лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на этот же срок.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 31.03.21

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