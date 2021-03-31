Навальный объявил о начале голодовки

Алексей Навальный, которому по решению суда назначен реальный срок колонии общего режима по делу «Ив Роше», объявил о начале голодовки.

«Я объявил голодовку с требованием исполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача. Так что лежу голодный, но пока с двумя ногами…» – говорится в сообщении в социальных сетях политика.

Навальный был задержан 17 января после возвращения из Германии, где он проходил лечение после инцидента с отравлением. 2 февраля Симоновский суд Москвы назначил ему реальный срок в колонии общего режима, отменив условное осуждение по делу «Ив Роше». Судья зачла в срок Навального период, проведенный под домашним арестом во время следствия по делу «Ив Роше», таким образом, Навальный должен провести в колонии два года и восемь месяцев. Суд решил, что Навальный нарушил правила условного срока, он сообщил ФСИН о выписке из «Шарите» и своем проживании в отеле только спустя два месяца.

Навальный отбывает срок в колонии во Владимирской области.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 31.03.21

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