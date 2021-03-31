«Это просто кошмар – вырубают «без тормозов»: мэрия планомерно превращает Москву в каменные джунгли

Мэрия Москвы планомерно уничтожает экосистему города и своими недальновидными решениями превращает столицу в каменные джунгли. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на пресс-конференции в Москве эксперты и политики обрушились с критикой на столичный департамент экологии, заявили о «негласности» депстроя и посетовали на скрытность Москомархитектуры.

В частности, депутат Московской городской Думы Магомет Яндиев обратил внимание, что в столице «вырисовывается очень неприятная картина, связанная с экологией». «У нас, конечно, есть успехи в строительстве. Но последние пять лет площадь участков, отведенных на стройки, увеличилась в два раза. Объем жилья достиг рекорда 5 млн кв метров в год. И это здорово, замечательно, что Москва строит новые дома. Но в то же время есть другой вектор – количество зеленых насаждении в Москве уменьшается», – сказал он.

Парламентарий отметил, что только за последние три года в столице стало меньше на 200 тысяч деревьев. «В Москве и так растет всего 8,5 млн деревьев, если эти цифры точные, в чем есть сомнения, это – большие потери», – подчеркнул он.

Яндиев пояснил, что все данные о зеленом фонде города весьма относительные, так как точной статистики власти не предоставляют. «Площади озеленённых территорий решительно сокращаются. Организация, которая ежегодно должна представлять баланс озелененных территорий – Москомархитектуры – не дает информации. И наших депутатских возможностей не хватает, чтобы получить ответ на вопрос, что происходит с озеленением и зелеными территориями в Москве. Правительство не знает, чем оно владеет и как это развивать», – констатировал Яндиев.

По его словам, мэрия Москвы «без тормозов» выдает порубочные билеты. «Все наши просьбы о публикации порубочных билетов вместе с сопроводительными документами наталкиваются на отказ. В неофициальном беседах мы понимаем, что речь идет об опасении за профессионализм – будет видно, что эти документы некачественные, что разрешения выдаются необоснованно», – сообщил депутат.

«Бывают ситуации, когда люди начинают пилить, имея только обещание выдать этот билет через какое-то время. Это считается нормально. В рамках разрешения на строительство, которое выдает депстрой, есть разрешение на уничтожение деревьев. Это тоже – неподконтрольная, негласная сфера. Что там происходит – неизвестно», – добавил Яндиев.

Председатель движения «Альянс зеленых», первый заместитель председателя общественного совета при минприроды РФ Александр Закондырин со своей стороны согласился, что московские власти очень умело обращаются со статистикой и цифрами.

При этом он напомнил, что Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) установлена норма зеленых насаждений на одного жителя города. «Нормальной считается ситуация, когда примерно 50-60% города составляют зеленые насаждения. Если эта цифра менее 10% – это катастрофическая ситуация, которая неизбежно будет вести к проблемам не только качества атмосферного воздуха, но и здоровья граждан. Норма крупных городов – более 20 кв м. Согласно официальным данным, в Москве 8,5 млн деревьев и свыше 8 млн кустарников. Москва имеет всего зеленых насаждений около 34 га – это около половины территории города. Это практически идеальное соотношение. Но как распределено это соотношение! Если мы берем территорию города вместе с новой Москвой, то такие соотношения действительно есть. Но если мы посмотрим на территорию, которая считается основной Москвой, в пределах МКАД, то за 15 лет в результате застройки выпало около 700 га зеленых территорий. Нам не хватает 16 млн деревьев. А у нас идет не прирост, а падение!» – заявил Закондырин.

Заместитель председателя партии «Зелёные» Алексей Гусенков считает, что в городе нет социально-экологической политики. «Есть политика, направленная на выживание той или иной отрасли, то есть – на получение прибыли. А мы получаем каменные джунгли. Сколько жалоб приходит от москвичей, которые находятся в районе строительства и Юго-Восточной хорды, и Северо-Западной хорды, где вырубаются целые сады, зеленые массивы. Мы получаем компенсационные высадки. Но, извините, это дерево еще нужно будет высадить. А мы подчас срубаем вековые деревья», – сказал Гусенков.

«Центр города у нас заложен плиткой, заасфальтирован. Мы имеем огромное количество воды, которая могла бы поглощаться озелененными территориями, лужайками, деревьями. Но я слышал от чиновника, что легче «закатать в асфальт весь город», так как его легче убирать. Извините, а где же качество жизни человека?» – возмутился он.

Политик обратил внимание, что власти выделяют огромное число денег на строительство парковых зон в центре города, но эти места «становятся центром притяжения для туристов, а не москвичей».

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов со своей стороны подчеркнул, что действия чиновников по озеленению Москвы повергают в изумление. «Уход за зелеными насаждениям поставлен таким образом, что хуже и не придумаешь. Я всегда говорю: «Смотрите внимательно, как работают в Москве садовники, как сажают газоны, обрезают деревья, и ни в коем случае – не повторяйте!» Хуже работы придумать нельзя. От чиновников слышишь отчеты, сколько деревьев они посадили. Как они считают экосистему по деревьям? Посадить дерево – это только 5% работы. За деревом нужно ухаживать. Опять же важный вопрос, какое это дерево», – сказал он.

Туманов также отметил, что из тем 8– 8,5 млн деревьев, которые числятся на «зеленом балансе» города, – 30-40% приходится на клён ясенелистный. «Это просто кошмар. Он является сильнейшим аллергеном, это он падает на машины, на людей. А его учитывают. Я проверял, единственная территория, где его нет – территория Кремля и Александровский сад. Видимо, все-таки они взяли на работу специалиста», – заявил он.

«Никто из чиновников не выбирает стратегию посадок. Я несколько лет назад встречался с семьей главного помолога Москвы, который работал в городе во время Великой Отечественной войны. Кто такой помолог? Специалист по сортам растений, который следил, что в Москве будет высаживаться, какие сорта, откуда они будут привозиться. Для меня это было открытием. Понимаете? В годы Великой Отечественной войны, когда фашисты стояли под Москвой, работал помолог! Сейчас в голове чиновников даже планов нет: понатыкать – не создать экосистему. Любое растение тянет шлейф: там поселяются птицы, насекомые», – возмутился Туманов.

Он также осудил бесконтрольную вырубку деревьев. «В Сингапуре мы разговорили с чиновниками, которые занимаются зелеными насаждениями. Они рассказали, что два года назад у них был такой нехороший чиновник, который выписал разрешение спилить дерево и начать строительство. Ему дали 3 года лишения свободы – за одно дерево!» – сказал Туманов.

Как считают участники пресс-конференции, столичным властям, так или иначе, придется обратить внимание на экологию, так как сегодня Москва не может быть конкурентоспособной без «зеленых» инициатив. «Для конкурентоспособности баланс экологии и экономики должен быть соблюден. И инвесторы, и туристы обращают внимание на состояние территории. Если мы будем уступать, мы потеряем конкурентное преимущество», – пояснил Яндиев.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 31.03.21

Навальный объявил о начале голодовки. / Совет Федерации утвердил закон: за реабилитацию нацизма грозит до 5 лет. / «Мы сделали даже своего рода позитивную программу действий»: посол РФ в США высказался о перспективах отношений с Вашингтоном. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»