«Часть коллег излишне драматизируют ситуацию»: министр науки РФ прокомментировал скандальный закон о просветительской деятельности

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков пообещал отрегулировать закон о просветительской деятельности. В интервью РБК он заявил, что научное сообщество «драматизирует ситуацию», и заверил, что препятствовать сотрудничеству российских ученых с иностранными коллегами никто не планирует.

«Сейчас при разработке нормативных правовых актов мы наш общественный совет подключим, <...> посоветуемся с университетами и научными организациями. У нас нет желания что-либо запретить и кому-то навредить, поверьте. Используя те возможности, которые даёт закон, отрегулируем, – сказал он. – Как министерство мы исходим из того, что наука глобальна, она – интернациональна. И в этом смысле никто чинить препятствия для международного обмена не намерен», – сказал Фальков.

Министр также заявил, что «часть коллег излишне драматизируют ситуацию» относительно применения закона. «У нас огромное количество проектов; более того, есть линейка грантов международных у Российского научного фонда (РНФ). Мы, наоборот, стимулируем и подстегиваем наши вузы и научные организации к тому, чтобы такие проекты появились», – пояснил он.

Как сообщал «Новый День», 16 марта Госдума приняла в третьем окончательном чтении резонансные поправки к закону «Об образовании», которые касаются просветительской деятельности. Предполагается, что документ наделит органы государственной власти правом контролировать и определять порядок и условия ведения просветительской деятельности. Основной идеей ограничения просветительской деятельности, инициированной группой депутатов Госдумы и сенаторов, была борьба с искажением истории и экстремизмом, также защита традиционных ценностей. Против таких нововведений выступали в Российской академии наук, а также многие общественные деятели. По их мнению, закон подразумевает широкое поле для запретов.

17 марта Счетная палата России дала отрицательный отзыв на закон о просветительской деятельности. В СП считают, что документ ограничит деятельность некоммерческих организаций, дискуссионных площадок, клубов по интересам.

Накануне закон утвердил Совет Федерации.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 01.04.21

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