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Четверг, 1 апреля 2021, 17:36 мск

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Верховный суд России отказался отменять масочный режим

Верховный суд (ВС) России отклонил иск более полутора тысяч заявителей, которые просили отменить масочный режим, введенный главным санитарным врачом страны в связи с угрозой распространения коронавируса.

«Административное исковое заявление оставлено без удовлетворения», – цитирует «Интерфакс» представителя ВС.

Более полутора тысяч истцов просили признать недействующим п. 4.4 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 года.

Москва, Светлана Антонова

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