«Им нужно просто посмотреть на свои руки»: Мария Захарова посоветовала США вспомнить свою историю и Югославию

США забывают о своей истории, которая вся пропитана двойными стандартами, и разрушении Югославии, ставшей для Вашингтона «испытательным полигоном». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге. Поводом для такого высказывания стал доклад Госдепа США о ситуации с правами человека в мире.

«Беглый просмотр достаточно объемного, но по большому счету пустого документа и непосредственно той части, которая посвящена России, оставляет стойкое ощущение дежавю. Текст, это так всегда бывает из года в год, пропитан двойными стандартами в плане оценки положения с правами человека в различных государствах, которые весьма цинично разделены на хорошие и плохие, в зависимости от того, следуют ли они стратегическим установкам Соединенных Штатов или имеют некое свое представление о том, как им жить и развиваться», – сказала Захарова.

Представитель МИД России подчеркнула, что за последние полвека США постоянно нарушали права человека, вмешиваясь в дела других стран. Один из примеров – Югославия, которая стала, по словам Захаровой, своего рода полигоном для испытаний.

«Задача США состояла в том, чтобы сделать политические режимы в балканских странах максимально лояльными американским установкам. Был опробован и задействован инструментарий, который позже послужил своеобразным трафаретом для навязывания политической воли Вашингтона и его союзников в других частях Европы, включая бывшие советские республики», – пояснила она.

Более того, как заявила Захарова, именно санкции стали одним из американских инструментов воздействия на Югославию. «В Югославии подпитывалось и направлялось общественное недовольство сложными социально-экономическими условиями, в которых находилась страна в то время. Причем, во многом благодаря пресловутой, опять же, внешней стены санкций, которая так и не была снята Западом, вопреки имеющимся договоренностям после заключения Дейтонского мирного соглашения по Боснии и Герцеговине в 1995 году», – уточнила она.

«Когда американские товарищи считают возможным кого-то в чем-то заподозрить, обвинить или обозвать, они должны помнить о собственной истории. А для того, чтобы вспомнить собственную историю, им на самом деле может даже не нужно читать книги – это сложно. Им нужно просто посмотреть на свои руки», – подытожила представитель МИД РФ.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 01.04.21

Руководитель региональных штабов Навального стал фигурантом дела о клевете. / В Госдуму внесен законопроект о повышении штрафов для «нерадивых родителей». / Биометрический контроль мигрантов ради безопасности россиян предлагает ввести Дмитрий Певцов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»