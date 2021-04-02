Где в России жить хорошо: чиновники назвали самый комфортный город

Москва возглавила общероссийский рейтинг городов с благоприятной средой для проживания. Такие данные, как передает корреспондент РИА «Новый День», представлены сегодня на презентации индекса качества городской среды за 2020 год, рассчитанного Минстроем России и ДОМ.РФ.

Отмечается, что Москва набрала в рейтинге 288 баллов из возможных 360. Среди городов-миллионников также высокие баллы у Санкт-Петербурга (249) и Нижнего Новгорода (210). Казань получила 204 балла в рейтинге, Ростов-на-Дону – 200, Екатеринбург – 194, Уфа – 189, а Красноярск 181 балл.

Среди крупных городов с населением от 250 тысяч до 1 млн человек наиболее комфортными признаны Грозный, Сочи, Тюмень (по 225 баллов), Краснодар (223 балла) и Белгород (222 балла). Также подмосковный Реутов (263 балла), Великий Новгород (240 баллов) и подмосковный Красногорск (238 баллов).

Как отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, в целом, индекс качества городской среды в стране увеличился на 4% в 2020 году. «Несмотря на то, что прошлый год прошел в борьбе с пандемией, мы все-таки не потеряли качество городской среды, и даже превысили запланированный показатель на 4%. Если у нас среднее значение индекса повысилось со 169 до 177 баллов, то некоторые регионы у нас к этому подошли более ответственно и даже значительно превысили эти показатели», – сказал он.

Хуснуллин также сообщил, что доля комфортных для проживания российских городов за год выросла с 26,9% до 33,6% – комфортными стали 375 из 1 116 российских городов.

Напомним, методика расчёта индекса была разработана в 2018 году. Она состоит из 36 параметров, которые включают в себя благоустройство, безопасность, качество общественного транспорта и дорог, доступность учреждений социальной сферы, создание доступной среды для маломобильных граждан.

Каждый из показателей оценивается по десятибалльной шкале, таким образом города могут набрать максимум 360 баллов. В городах, набравших более 180 баллов, городская среда считается благоприятной.

Как ранее сообщал «Новый День», ранее на этой неделе эксперты заявили, что мэрия Москвы недальновидными решениями превращает столицу в каменные джунгли и планомерно уничтожает экосистему города. В частности, депутат Московской городской Думы Магомет Яндиев обратил внимание, что в столице, несмотря на постоянные работы по облагораживанию территорий, «вырисовывается очень неприятная картина, связанная с экологией». «У нас, конечно, есть успехи в строительстве. Но последние пять лет площадь участков, отведенных на стройки, увеличилась в два раза. Объем жилья достиг рекорда 5 млн кв метров в год. И это здорово, замечательно, что Москва строит новые дома. Но в то же время есть другой вектор – количество зеленых насаждении в Москве уменьшается», – сказал он.

Заместитель председателя партии «Зелёные» Алексей Гусенков считает, что в городе нет социально-экологической политики. «Есть политика, направленная на выживание той или иной отрасли, то есть – на получение прибыли. А мы получаем каменные джунгли. Сколько жалоб приходит от москвичей, которые находятся в районе строительства и Юго-Восточной хорды, и Северо-Западной хорды, где вырубаются целые сады, зеленые массивы. Мы получаем компенсационные высадки. Но, извините, это дерево еще нужно будет высадить. А мы подчас срубаем вековые деревья», – сказал Гусенков.

«Центр города у нас заложен плиткой, заасфальтирован. Мы имеем огромное количество воды, которая могла бы поглощаться озелененными территориями, лужайками, деревьями. Но я слышал от чиновника, что легче «закатать в асфальт весь город», так как его легче убирать. Извините, а где же качество жизни человека?» – возмутился он.

Политик обратил внимание, что власти выделяют огромное число денег на строительство парковых зон в центре города, но эти места «становятся центром притяжения для туристов, а не москвичей».

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 02.04.21

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