Кабмин саботирует поручения Путина: скоро в России едой станут лекарства

В России без развития крестьянско-фермерских хозяйств невозможно остановить рост цен и повысить качество продуктов питания, но при нынешнем правительстве сделать этого не получится. Такое мнение высказал на пресс-конференции председатель Общероссийского общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко. По его словам, кабинет министров саботирует прямые поручения президента РФ Владимира Путина.

«Цены постоянно растут, независимо от климата, независимо от состава правительства РФ, независимо от решений и постановлений президента, который приказывает не расти цене на масло или что там еще… Тот, кто хочет купить еду, он хочет купить дешевле. Тот, кто продает, хочет продать дороже, он прибыль хочет получить, и вы в этом ничего не можете изменить. Вы не можете изменить качество. У нас абсолютная монополия, большинство сетей – это иностранные компании, которым плевать на здоровье наших людей, на качество нашей еды», – считает эксперт.

По его мнению, повысить качество продуктов поможет развитие крестьянства. «Только развитие крестьянства даст нам возможность иметь еду. Я вам всем пожелаю, чтобы вам еда была лекарством, пока лекарство не стало вашей едой», – заявил он.

Говоря об опыте других стран, Мельниченко привел в пример Польшу, где цены практически не повышаются уже 20 лет. «Потому что там 2 млн крестьянско-фермерских хозяйств… Польша вместе с нами начала реформы в сельском хозяйстве и сегодня в тройке стран по продовольствию, по качеству, в первую очередь. Калининградцы каждые выходные едут и отовариваются на всю неделю польскими продуктами», – пояснил он.

По прогнозу главы «Федерального сельсовета», без изменения политики в этой области повышение цен в России продолжится. «А то, что у нас 12 тысяч пенсия и корзина 12 тысяч, ну и что – как раз на еду. Знаете, сказано давно было, академик Лихачев сказал: «Если у человека, который работает, его заработной платы хватает только на еду, на некоторую одежду и заплатить ЖКХ, то это рабский труд». У нас более 70% живет так. Даже в Москве сейчас очень многие так живут», – сказал он.

«Мы должны развернуть аграрно-промышленную политику в первую очередь. Нынешний состав правительства не способен это сделать. Я заявляю это официально и отвечаю за свои слова. Не верите? Посмотрите на отчет Департамента по контролю за выполнением поручений президента, в том числе, по решению наших продовольственных проблем. Ни одно министерство не выполнило поручения президента даже на 50%. Ни одно… У нас корпорации крупные разбогатели за 20-й бедный год на 51%, государственный бюджет разбогател на 10%, мы с вами все россияне обеднели 10%», – заключил Мельниченко.

Москва, Мария Соколова

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