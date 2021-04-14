«Пожелаем успехов!» Жириновский заявил об уходе Зюганова с поста лидера КПРФ

Сегодня лидер ЛДПР Владимир Жириновский анонсировал отставку главы КПРФ Геннадия Зюганова: после съезда компартию возглавит нынешний секретарь ЦК Юрий Афонин. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этой связи политик предложил выставить на партийном съезде КПРФ охрану.

«Мы рады, у них скоро съезд. Будет избран новый руководитель – Афонин. Хотя Геннадия Андреевича будут рекомендовать, но я с ним поговорил – он возьмет самоотвод», – заявил Жириновский, выступая сегодня на брифинге накануне пленарного заседания Госдумы.

«Поможем, чтобы не было разлада, может быть, охрану выставим на съезд? Если Геннадий Андреевич захочет, чтобы он был избран. Он сегодня знамя коммуниста – выше, чем Энгельс, Маркс, Ленин, Сталин вместе взятые. Пожелаем успехов!» – добавил лидер ЛДПР.

Напомним, съезд КПРФ намечен на 24 апреля. Ранее политолог, директор Центра политического анализа Павел Данилин обращал внимание, что одна из главных проблем КПРФ заключается в обострившейся клановой борьбе. «Внутри партии существует несколько кланов, у которых совершенно разные амбиции и задачи», – считает Данилин.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 14.04.21

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