В Москве число привившихся от коронавируса превысило миллион

В Москве более миллиона человек получили первый компонент прививки от коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. По его словам, полностью завершили вакцинацию свыше 820 тысяч жителей города.

Собянин уточнил, что в числе привившихся почти 45% люди старше 60 лет. «Среди миллиона москвичей, которые сделали прививку, заболевших – считанные единицы», – пишет он.

Как отметил градоначальник, в поликлиниках Москвы работает 100 стационарных пунктов вакцинации. Есть выездные точки в крупных торговых центрах. Кроме того, для маломобильных граждан – клиентов социальных служб на этой неделе началась вакцинация на дому. «Москва полностью обеспечена запасами вакцины», – заверил Собянин.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 15.04.21

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