400 млрд: Минфин оценил, сколько стоит послание президента РФ

Расходы по новым социальным поручениям президента РФ Владимира Путина, которые были озвучены сегодня в рамках послания Федеральному Собранию, потребуют 400 млрд рублей. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«На два года это порядка 400 млрд рублей, большая часть из которых – порядка 270 млрд рублей – это в текущем году, и порядка 130 млрд рублей – это в следующем году», – цитирует его слова «Интерфакс».

Силуанов уточнил, что в этом году большая часть денег – августовские выплаты в 10 тысяч рублей семьям со школьниками – на это потребуется порядка 170 млрд рублей.

Глава минфина также отметил, что эти меры не несут инфляционных рисков. «Это все будет делаться в рамках тех средств, которые есть в бюджете, без каких-либо дополнительных инструментов привлечения средств на рынке», – сказал он.

Напомним, Путин в ходе оглашения послания объявил, что с 1 июля дети в возрасте от 8 до 16 лет будут получать пособие, средний размер которого по стране составит 5 650 рублей. Также глава государства заявил о необходимости ввести единовременную выплату для семей с детьми школьного возраста. В августе они смогут 10 тысяч рублей, чтобы собрать ребенка в школу.

Президент также распорядился предусмотреть ежемесячную выплату в 6 350 рублей для беременных женщин, столкнувшихся с материальными проблемами.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 21.04.21

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