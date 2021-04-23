«Тормозит ликвидацию ветхого жилья»: в Совете Федерации раскритиковали Минстрой РФ за неадекватные цены на жилую недвижимость

Минстрой РФ тормозит переселение россиян из ветхого жилья. Об этом заявил сенатор Юрий Важенин сегодня на пленарном заседании Совета Федерации. По его мнению, министерство применяет методику расчета стоимости квадратного метра, которая не отражает реальную цену жилой недвижимости.

«Для расчета стоимости квадратного метра для закупки жилья Минстроем рекомендована методика, определяющая норматив стоимости квадратного метра жилого помещения, которая подлежит к применению для расчета размера социальных выплат на приобретение или строительство за счет средств федерального бюджета. Стоимость жилья в методике Минстроя рассчитывается, исходя из данных Росстата о первичном и вторичном рынках стоимости строительства и мониторинга рыночной стоимости», – сообщил сенатор.

По его оценке, такая методика расчета в условиях инфляции и роста цен не может отразить реальной стоимости жилья. «Стоимость жилых помещений, установленных Минстроем, зачастую не соответствует рыночной стоимости квадратного метра в субъектах РФ, а тем более в конкретной области или муниципалитете. Особенно это заметно в этом году в связи с резким ростом цен на жилье и на строительство жилого фонда. Об этом свидетельствуют несостоявшиеся конкурсы на закупку жилья для граждан по данной программе», – констатировал Важенин.

Сенатор отдельно подчеркнул, что методика Минстроя «тормозит реализацию крайне важной и жизненно необходимой задачи по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья», и обратился к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой «дать поручение комитетам по экономической и социальной политике проанализировать сложившуюся ситуацию и выработать предложения для решения данной проблемы», на что получил положительный ответ.

Москва, Мария Соколова

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