Генпрокурор РФ: Объем госфинансирования не обеспечивает реальную потребность в медпомощи, а врачи не получают обещанные доплаты

В прошлом году 86 тысяч медработников не получили положенных выплат. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, выступая сегодня с докладом в Совете Федерации. По его словам, много нарушений выявлено также в работе Фонда обязательного медицинского страхования

По данным прокуратуры, до медработников не всегда доходили «фактически выделенные денежные средства поддержки» «Вскрыты многочисленные случаи занижения или неначисления указанных выплат. Средствами надзора обеспечено перечисление 2,5 млрд рублей 86 тысячам работникам медучреждений», – сообщил Краснов.

При этом он обратил внимание, что «выявлен ряд нарушений в деятельности федерального Фонда обязательного медицинского страхования». «Им ненадлежаще реализовывались полномочия по изучению территориальных программ, гарантирующих бесплатное оказание гражданам медицинской помощи. В результате устанавливаемый в регионах объем финансирования медпомощи не обеспечивал реальную потребность людей в медицинских услугах. Это республика Адыгея, Алтай, Ивановская область и ряд других», – уточнил Краснов,

«По этим и другим нарушениям мною руководителю фонда внесено представление», – подчеркнул Генпрокурор.

В настоящий момент Федеральный фонд обязательного медицинского страхования возглавляет Елена Чернякова.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 23.04.21

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