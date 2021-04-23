Генпрокуратура проверила реализацию нацпроектов: картельные сговоры и хищения госсредств – 476 уголовных дел

При реализации в России национальных проектов выявлены картельные сговоры и многочисленные факты незаконного расходования бюджетных средств. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, выступая с докладом в Совете Федерации. По его словам, по многим нарушениям были возбуждены уголовные дела.

«В данной сфере прокурорами выявлено и пресечено почти 1 миллион нарушений законодательства», – сказал Краснов.

Отдельный акцент, по его словам, был сделан на сопровождении национальных проектов. «В результате вскрыты многочисленные факты несвоевременного доведения бюджетных средств до получателей, их незаконного расходования, картельные сговоры, нарушения подрядчиками сроков выполнения работ, а органами власти – законодательства в контрактной системе», – пояснил генпрокурор.

По результатам проверок были возбуждены уголовные дела. «В ряде регионов выявлены хищения лимитов бюджетных средств и сопутствующие им должностные преступления. По нашим материалам возбуждено 476 уголовных дел. В рамках реализации национальных проектов мерами реагирования прокуроры добились расселения более 2,5 тысяч жильцов аварийных домов, завершения строительства – более 80 объектов образования, исполнения более 50 контрактов по модернизации автомобильных дорог, благоустройства свыше ста территорий», – подытожил Краснов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 23.04.21

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