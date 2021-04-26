Минтруд РФ дал рекомендации об оплате «путинских» выходных

Оплата работы в России с 4 по 7 мая должна производиться в обычном, а не повышенном размере. Об этом говорится в рекомендациях Минтруда по нерабочим дням в мае. В документе уточняется, оплата может быть увеличена по желанию работодателя.

«Оплата труда работникам, обеспечивающим с 4 по 7 мая 2021 г. функционирование указанных в пункте 1 настоящих Рекомендаций органов и организаций, производится в период нерабочих дней в обычном, а не повышенном размере. При этом повышенная оплата работающим может быть установлена работодателем самостоятельно», – говорится в документе.

Кроме того, как отмечает Минтруд, наличие нерабочих дней не является основанием для снижения зарплаты работающим сдельно. «Работникам, оплачиваемым сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя. Суммы расходов на эти цели относятся к расходам на оплату труда в полном размере», – пояснили в ведомстве.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 26.04.21

Путин объявил военные сборы. / Долги жителей Московского региона за электроэнергию достигли 20 млрд рублей. / «Это все звенья одной цепи…» США превращают Россию в «источник угроз» для Европы. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»