«Борьба с бедностью»: профсоюзы обвинили правительство РФ в занижении оплаты труда россиян

Финансово-экономически блок правительства РФ заинтересован максимально занизить размер оплаты труда россиян, что также ставит под сомнение выполнение указа президента РФ Владимира Путина о повышении уровня жизни в стране. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, еще одной серьезной проблемой на рынке труда остается безработица.

«У нас нерыночная зарплата в том смысле, что она занижена по сравнению с тем, вкладом, который вносят трудящиеся в развитие экономики», – подчеркнул Шмаков.

По подсчетам профсоюзов, за последние два года уровень ВВП вырос на 13%, а зарплата всего на 2% в его структуре. «То есть экономика развивается, но она не дает той отдачи, которая необходима, чтобы люди это почувствовали на улучшении своей жизни. Вот мы говорим, нам надо искоренять бедность. Не будет никакого искоренения бедности, если не будет расти заработная плата», – констатировал глава ФНПР.

По его мнению, толчок к росту зарплат в целом по стране может дать увеличение оплаты труда бюджетников. «Самый большой работодатель у нас государство. У бюджетников минимальная зарплата – ниже прожиточного минимума. Это дает, к сожалению, негативный пример для работодателей негосударственных, которые утверждают, если государство так мало платит своим учителям, врачам, работникам культуры и другим бюджетникам, то почему я, частник, буду платить больше своим работникам», – пояснил Шмаков.

«Сам размер минимальной оплаты труда, это федеральная задача и здесь приходится ежедневно бороться и с министерством труда, и со всеми экономическими и финансовыми ведомствами, у которых цель максимально занизить этот показатель», – сообщил глава ФНПР.

Как считает Шманов, в России нужно переходить от минимального размера оплаты труда к зарплате, равной минимальному потребительскому бюджету. «А это разница примерно в три раза. По нашим подсчетам, стоимость минимальной потребительской корзины 41 тысяча рублей. Минимальный размер оплаты труда сейчас 12 780. Надо ставить цели за какое время, какими шагами мы будем достигать этой расчетной величины потребительского бюджета», – сказал он.

«Инфляция растет, цены растут, а у нас средняя зарплата по тому, что дает Росстат, по стране в целом 51 тысяча рублей, а медианная зарплата 33 тысячи рублей. То есть, 50% работающих получают до 33 тысяч в месяц, а 50% – выше. В этих цифрах доля сверхдоходов, людей, которые получают значительно выше средней зарплаты, она небольшая, но они вносят наибольший вклад в эти подсчеты зарплаты», – пояснил глава ФНПР.

Комментируя ситуацию на рынке труда, Шмаков также назвал главной проблемой безработицу. «Всех волнует рабочее место, чтобы не было необоснованных сокращений, а наоборот, количество рабочих мест росло, особенно в некрупных городах. Проблема рабочих мест там более острая, чем в крупных городах», – сказал он.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 27.04.21

Мосгорсуд ограничил деятельность ФБК*. / В России хотят ввести запрет на вылов китов и дельфинов. / Ученые нашли мутации Covid-19 для борьбы с антителами. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»