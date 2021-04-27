Сын вице-премьера Борисова ушел в «зарядный» бизнес

Сын вице-премьера РФ Юрия Борисова Константин планирует открыть сеть зарядок для каршеринговых электромобилей. Согласно данным ЕГРЮЛ, которые приводит «Интерфакс», в апреле бизнесмен стал соучредителем недавно зарегистрированного ООО «Оператор заправочных станций» (ОЗС).

Сын вице-премьера владеет 51% в уставном капитале ООО. Еще 10% – у генерального директора компании Никиты Владимирова, оставшиеся 39% принадлежат созданному в феврале 2021 года ООО «Холдинговая компания электрошеринг», совладельцем которой также является Владимиров.

В аппарате вице-премьера Борисова агентству подтвердили, что сын чиновника является совладельцем данного бизнеса.

Вице-премьер Борисов в правительстве курирует промышленность и оборонно-промышленный комплекс. С января по ноябрь 2020 года он также отвечал за ТЭК.

У него двое сыновей – Константин и Александр, оба давно занимаются бизнесом. Константин Борисов в разные годы входил в совет директоров производителя микроэлектроники АО «НИИМА «Прогресс», был совладельцем ООО «Воронежские инновационные радиотехнические устройства» («Виртус»), занимал пост гендиректора ООО «Звезда морские технологии» – совместного предприятия «Роснефти» и Damen.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 27.04.21

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