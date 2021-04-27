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Недовольство Путина «сработало»: Минпросвет РФ готовит ревизию учебников

К следующему учебному году в школах и колледжах заменят учебники по истории, в которых уделяется мало внимания Сталинградской битве. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, для этого будут приняты поправки в действующее законодательство.

«Все учебники, не только школьные… но и учебники, которые используются в техникумах, в том числе учебники по истории, обязательно должны пройти проверку, чтобы исключить эти факты. Самое главное, чтобы со следующего учебного года у нас таких учебников не было, и мы это обеспечим», – заверил Кравцов.

Напомним, 21 апреля, президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, выразил удивление по поводу учебника истории. «Все что угодно там написано, и о «втором фронте», только про Сталинградскую битву ничего не сказано – бывает и такое, просто удивительно…» – заявил глава государства.

Москва, Мария Соколова

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