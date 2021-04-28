«Я Еврейской автономной областью не хочу заниматься…» Вице-премьер Хуснуллин объяснил свои слова об укрупнении регионов

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин оправдался за свои слова о нежелании «заниматься Еврейское автономной областью» и объяснил перспективу объединения регионов. В его пресс-службе заявили, что укрупнение субъектов РФ не рассматривается правительством как рабочий вариант и не обсуждается в практической плоскости.

«В ходе конференции при обсуждения агломерационного развития городов Марат Хуснуллин лишь подчеркнул важность создания равных возможностей для развития населенных пунктов вне зависимости от административного деления и природных ресурсов», – цитирует слова представителя пресс-службы «Интерфакс».

Накануне вице-премьер РФ заявил, что что стране не нужны 85 регионов, и некоторые из них стоит экономически объединить с соседними. «Я считаю, что нам 85 регионов не нужно, это первое, с чего надо начать. Я Еврейской автономной областью не хочу заниматься – с точки зрения трудозатрат. Ее надо соединить либо с Хабаровским краем, либо еще с кем, и пусть губернаторы ей занимаются. Или Курган: почему курганцы должны жить хуже тюменцев – а живут они в 190 км друг от друга. Вот почему они должны жить хуже? У одних есть нефтяные доходы, у других нет – у нас что, это жители другой страны?» – сказал он.

Хуснуллин также обрушился с критикой на местные власти. «У нас есть ряд регионов, которые не в состоянии ничего выполнять. Но это губернатор, у него аппарат, он приходит ко мне на встречу, приходит к президенту, занимает наше время. Поэтому я считаю, что нужно укрупнять регионы. Надо идти на агломерации, делать точкой роста агломерацию, убрав административное деление», – заявил чиновник.

При этом вице-премьер отметил, что его частная позиция, не согласованная в правительстве.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 28.04.21

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