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Среда, 28 апреля 2021, 16:33 мск

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В Госдуме обратили внимание Мишустина на проблемы в системе здравоохранения

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Сегодня в Госдуме фракция «Справедливая Россия» обратила внимание премьер-министра РФ Михаила Мишустина на проблемы в системе здравоохранения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил лидер «эсеров» Сергей Миронов по итогам встречи с главой правительства.

«Мы рассказали о своих предложениях и решении проблем, которые являются больными. Поговорили о проблеме лекарственно обеспечения, о необходимости обеспечения всеми компонентами для создания лекарств – Федот Тумусов этот вопрос поставил», – отметил политик.

Кроме прочего Миронов подчеркнул, что в государственных и муниципальных учреждениях недопустимо наличие платных услуг. «У нас есть платные клиники и платные врачи, но в государственных все должно быть абсолютно бесплатно», – констатировал он.

Москва, Александра Быстрицкая

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