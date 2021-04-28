«Серьезные риски для манипуляции»: в «Честном знаке» обнаружены предпосылки для недобросовестной конкуренции

Нынешние параметры государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке (ГИС МТ) «Честный знак» могут провоцировать манипулирование рынком со стороны отдельных участников оборота. Такое предупреждение содержится в материалах, подготовленных общественным омбудсменом в сфере торговли Андреем Даниленко к очередному ежегодному докладу главе государства уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

«Правила функционирования ГИС МТ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 31.12.2019 № 1955, позволяют зарегистрированному в системе производителю получать информацию об обороте изготовленного им товара, – отметил Даниленко, слова которого цитирует пресс-служба бизнес-омбудсмена. – То есть создается возможность точно знать, когда, кому и в каком количестве был перепродан конкретный товар, который данному производителю по факту уже не принадлежит. Это создает серьезные риски для манипуляции рынком, поскольку приведет к раскрытию базы данных контрагентов – оптовых и розничных торговых компаний. При том, что такая база данных составляет коммерческую тайну и является важным коммерческим активом. Кроме того, в отсутствие системы защиты предоставляемых данных и ответственности получателей за их сохранность существует значительный риск утечки этих данных от производителей на «черный рынок».

«Если у производителя существуют собственные (либо аффилированные) каналы дистрибуции, он может использовать полученные в ГИС МТ данные для недобросовестной конкуренции, – пояснил Даниленко. – Речь идет о «перехвате» клиентской базы. То есть в определенное время в конкретном регионе поставки независимым оптовикам могут быть заблокированы, и сбыт будет перенаправлен через собственную дистрибьюторскую сеть. Недобросовестный производитель таким путем может создать локальный дефицит или, наоборот, излишки продукции для получения дополнительной прибыли или увеличения доли рынка, соответственно. В этом существуют значительные риски монополизации и ухода с рынка ряда оптовых (в том числе региональных) игроков».

По словам Даниленко, участники рынка прорабатывают с руководством системы «Честный знак» варианты компромиссного решения.

Помимо этого, в докладе отмечаются более масштабные проблемы с внедрением различных, не связанных друг с другом систем маркировки и прослеживаемости. В частности, с 2009 года функционирует система прослеживаемости алкогольной продукции (ЕГАИС), с 2013 года – система прослеживаемости подконтрольной ветеринарной продукции (АИС «Меркурий»), с 2017 года – система прослеживаемости табака и других групп товаров (ГИС МТ). В 2021 году предполагается внедрение системы документарной прослеживаемости для части импортных товаров, разработчиком которой выступает ФНС России.

«Очевидна несогласованность действий по внедрению таких систем со стороны уполномоченных ведомств, – говорится в материалах доклада. – У каждой внедряемой системы своя, отличная от других, логика взаимодействия с участниками оборота товаров, разные интеграционные схемы, различные регламентные сроки взаимодействия и свои правила».

При этом издержки предпринимателей по выполнению новых требований, особенно связанных с использованием высоких технологий и требующих наличия устойчивой Интернет-связи, не анализируются, отмечается в докладе. Компенсировать затраты бизнеса на приобретение нового оборудования также не планируется.

«За последнее время мы приняли очень много обращений по маркировке молочной продукции, – отмечает руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко. – По данным бизнеса, это достаточно затратное дело, стоимостью в десятки миллионов рублей. Вопрос планируем решать в диалоге с Минпромторгом».

Москва, Светлана Антонова

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