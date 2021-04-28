Грандиозные планы рискуют оказаться «пустым разговором»: Центробанк РФ тормозит выполнение жилищного нацпроекта

Кредитные организации во главе с Банком России тормозят выполнение национального проекта по удвоению строительства жилого фонда к 2030 году. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий. Сенатор обратил внимание на уход с рынка малых и средних застройщиков, а также на снижение ввода жилья в стране.

«Очень плохо, что сокращается объем строительства многоквартирных домов. Еще хуже, что у нас с рынка уходят застройщики малые и средние, и это является одной из серьезнейших предпосылок того, что мы и дальше будем терять объемы возведенного многоквартирного жилья. Все разговоры о задачах, которые стоят, о 120 миллионах квадратных метров в перспективе, – они могут оказаться пустыми разговорами, если мы сейчас не предпримем должных мер», – подчеркнул Чернецкий.

«Цель нацпроекта в равной степени касается и коммерческие структуры, выполняющие роль застройщика, и местные власти, региональные власти, и Центральный банк тоже. Центральный банк не должен в этой ситуации находиться как бы в стороне – вы там работайте, а мы посмотрим, что получится, как говорится мешать не будем», – отметил он.

Сенатор подчеркнул, поднятая застройщиками проблема с получением кредитов, когда банк отказывает без официального объяснения причин, просто неприемлема. «Когда к какому-то чиновнику приходит письмо от гражданина, он обязан ответить в письменном виде по форме, по сути. А если не отвечает, гражданин может обратиться в соответствующие инстанции. Во взаимоотношениях с банками почему-то это не происходит. Вот что это такое – не объясняя причин отказываем и все. То есть практически мы лишаем застройщика на любое обжалование позиций. Не может сегодня застройщик ни к кому апеллировать просто потому, что он не знает, почему ему отказали. Я считаю должна быть в соответствующих документах Центрального банка эта тема прописана инструкцией, и ответ от любого кредитного учреждения застройщику», – сказал сенатор.

Кроме того, Чернецкий отметил проблему с счетами-эскроу при строительстве, на что также поступает много жалоб от застройщиков. По его мнению, существующая система «способна серьезно защитить дольщиков», и не дает кредитным учреждениям повода для отказа в доступе к средствам. «Если мы не верим, что она может защитить, давайте еще какую-то дополнительную буферную подушку сделаем. Давайте строительство разобьем на этапы. Пусть мы будем закрывать и проплачивать соответствующие деньги не сразу после окончания конкретного этапа, пусть будет буфер, закончили пятый этап, заплатили за третий этап. Ну можно найти сегодня систему, которая даст возможность застройщикам вовремя получать деньги смотреть вперед. Потому что сегодня они смотреть вперед и видеть перспективу не могут», – пояснил сенатор.

«Вечер перестает быть томным – проблема перестает быть настолько простой, что мы можем ее не замечать. Да, мы решили огромную проблему, нашли принципиальное системное решение, чтобы такого позорного явления, как обманутые дольщики, в стране больше не было. Но о том, что могут быть неприятные сопутствующие явления, мы говорили с самого момента, когда обсуждался и принимался вопрос по эскроу-счетам и по проектному финансированию. Ну давайте уже от разговоров переходить к делу», – подытожил Чернецкий.

Москва, Мария Соколова

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