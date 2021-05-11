В Москве обнаружены человеческие останки

Московские следователи организовали проверку после обнаружения накануне костных останков человека. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, фрагмент черепа был найден в болотистой местности на территории района Косино-Ухтомский.
По предварительным данным, смерть человека наступила более 10 лет назад.
В настоящее время выполняются проверочные мероприятия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 11.05.21
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