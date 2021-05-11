В Москве обнаружены человеческие останки

Московские следователи организовали проверку после обнаружения накануне костных останков человека. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, фрагмент черепа был найден в болотистой местности на территории района Косино-Ухтомский.

По предварительным данным, смерть человека наступила более 10 лет назад.

В настоящее время выполняются проверочные мероприятия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.05.21

«Безопасность школ на таком низком уровне, что такие трагедии будут случаться…» – депутат Госдумы о страшном ЧП в Казани. / Россия пересмотрит налоговые соглашения с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией. / В Совфеде предложили усилить контроль над жестокими видеоиграми. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»