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Вторник, 11 мая 2021, 16:36 мск

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В Москве обнаружены человеческие останки

Московские следователи организовали проверку после обнаружения накануне костных останков человека. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, фрагмент черепа был найден в болотистой местности на территории района Косино-Ухтомский.

По предварительным данным, смерть человека наступила более 10 лет назад.

В настоящее время выполняются проверочные мероприятия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.05.21

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