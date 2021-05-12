После лечения в московской частной клинике умерла пожилая женщина: возбуждено уголовное дело

В Москве по результатам доследственной проверки о смерти пожилой женщины после лечения в частной клинике возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть пациентки (п. «в» ч. 2 ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, женщина 1949 года рождения с февраля проходила лечение в одной из частных медицинских клиник, где 14 апреля после проведения процедуры химиотерапии ее состояние резко ухудшилось. В связи с этим в дальнейшем женщина была госпитализирована в одну из городских больниц, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась.

«У органов следствия имеются основания полагать о возможном наличии дефектов при оказании медицинской помощи в частной клинике вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей медицинскими работниками, которые могли усугубить состояние пациента и повлечь за собой тяжкие последствия», – пояснили в СКР.

В клинике проведен обыск и изъята необходимая медицинская документация. В ходе предварительного расследования будут проверены все обстоятельства произошедшего.

В СКР уточнили, что речь идет о клинике ООО «Медицина 24/7».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.05.21

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